Спрячьте мешочки с кориандром в разных углах кухни — через пару недель заметите приятные перемены

Кориандр используют при приготовления мясных и рыбных блюд. Это знают даже начинающие хозяйки. Однако его можно применять не только в как приправу.

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Об этом почти никто не догадывается, но с помощью специи можно прогнать мышей. Дело в том, что грызуны не переносят яркий аромат пряности. Эфирные масла, входящие в состав растения, для мелких вредителей хуже отравы.

Вы можете убедиться в этом сами. Разложите мешочки со специей по разным углам кухни, и мыши исчезнут уже через пару недель.

Источник: parazitdoma.ru