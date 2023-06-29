Обходите грядки стороной в этот день июля: все работы пойдут во вред — с Луной шутки плохи

Опытные дачники стараются планировать огородные дела в соответствии с рекомендациями лунного календаря. Ведь фазы этого спутника Земли влияют на все процессы на нашей планете.

Например, в полнолуние и в новолуние нельзя проводить никаких манипуляций с растениями. Если пойти огород в это время, то ничего хорошего не выйдет.

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Один из таких дней откроет первую неделю июля. В понедельник, 3 числа, будет полнолуние, а это значит, что на даче в этот день можно только отдыхать.

Источник: oka.fm