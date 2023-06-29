Как восстановить кожу рук после работы в огороде — сухость пройдет моментально

После длительной работы на участке кожа рук становится сухой. Эта проблема знакома всем активным дачникам. Привести ладони в порядок можно в салоне, но это обойдется в копеечку. Поэтому экономные огородники придумали менее затратный способ.

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Чтобы вернуть рукам приличный вид, вам потребуется смешать 30 мл глицерина и 15 мл водки. Готовое средство необходимо нанести на тщательно очищенную кожу. Если вы имеете дело с сильным шелушением, то после обработки рук можно надеть резиновые перчатки и оставить их на несколько часов.

Кожа станет мягкой после первой же процедуры. А если у вас есть трещины на пятках, то можете намазать и их. Этот состав справится даже с такой проблемой.

Источник: cpykami.ru