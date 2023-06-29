Посыпьте грядки этим составом: помидоры будут крупными, с сочной мякотью — успейте, пока цветут

Вырастить крупные мясистые помидоры довольно сложно. Этой культуре постоянно чего-то не хватает. Так думают начинающие дачники. И пока они бегают по магазинам в поисках волшебных удобрений, их более опытные коллеги посыпают грядки копеечной смесью и собирают урожай ведрами.

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Чтобы приготовить чудо-подкормку, нужно взять килограмм просеянной золы, такое же количество горчичного жмыха и литр измельченной яичной скорлупы. Ингредиенты необходимо высыпать в одну емкость и тщательно перемешать.

Готовым средством рекомендуется посыпать прикорневую зону томатных кустов, а затем необходимо осуществить полив. Удобрение следует вносить в период цветения. Если все сделать правильно и своевременно, то урожай будет предметом зависти всех соседей.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»