Уже решено: российских выпускников обрадовали выплатой в 100 тысяч рублей

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Школьники, набравшие при сдаче ЕГЭ 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей. Для учителей, подготовивших таких учеников, тоже предусмотрены выплаты. Они получат 200 тысяч рублей за каждого ученика.

Также на денежные поощрения могут претендовать школы. За попадание в рейтинг топ-100 лучших школ региона учебным заведениям выделят семь миллионов рублей, сообщает «360».