Чем полить и опрыскать гортензию, чтобы она роскошно цвела до заморозков — подробная инструкция

Если вы поставили перед собой цель вырастить пышные кусты гортензии, которые будут радовать взгляд до поздней осени, то вам отлично подойдет эта инструкция. Чтобы мечты сбылись, делайте все в соответствии с рекомендациями.

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К первой обработке кустов нужно приступать в самом начале бутонизации. В этот момент гортензию следует полить слабым раствором перманганата калия.

Вторую подкормку необходимо внести через 7 дней после первой. Для ее приготовления нужно растворить 0,5 литра зеленого удобрения в 5 литрах воды, добавить к ним 30 граммов суперфосфата, 20 граммов сернокислого калия и половину большой ложки лимонной кислоты. Готовое средство рекомендуется вылить под корень.

Спустя пару недель можно провести третью процедуру. На этот раз гортензию нужно опрыскать раствором сульфата магния. Для это необходимо смешать половину маленькой ложки препарата с 5 литрами теплой воды.

И в завершение растения нужно обработать по листу раствором янтарной кислоты. Это поможет укрепить иммунитет цветов. Чтобы приготовить состав, следует измельчить 2,5 таблетки аптечного средства и размешать порошок в отстоявшейся воде.

Источник: izvmor.ru