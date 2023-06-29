Почему болгарский перец не хочет цвести: главная ошибка дачников

Если у соседей перец уже вовсю цветет, а ваши посадки даже не собираются выпускать бутоны. То причина может быть в перенасыщении азотом.

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Это довольно распространенная проблема. Такое случается, когда огородник чересчур усердствует с травяными или навозными подкормками. Поэтому если продолжить удобрять грядки в том же духе, то урожая точно не будет.

Но иногда бывает и такое, что цветки есть, а завязь не образуется. Обычно с подобными неприятностями сталкиваются те, кто выращивает культуру в теплице. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха.

Впрочем, и открытый грунт не спасет от всех проблем. Высокая температура и похолодание до 12 °C тоже могут стать причиной капризного поведения перца.

Источник: издание belnovosti.by