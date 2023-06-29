Избежите проблем и искупаетесь в успехе: астролог предупредила, как россиянам добиться желаемого 29-30 июня

По словам Мун, настанет хороший период для профессиональной и всех, кто касается творческой деятельности. Однако она подчеркнула, что нужно держать себя в руках, чтобы не поддаться инстинктам и искушениям, а также необходимо избегать рискованных предприятий. Это поможет не допустить больших потерь в будущем.

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Астролог решила дать советы, как избежать неприятностей. Она пояснила, что важно сосредоточиться на цели и не отвлекаться на возникающие проблемы.