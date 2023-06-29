Тля ослабит хватку в тот же час: упадет и больше не поднимется — достаточно одной обработки

Тля портит посадки, она высасывает из них все соки, поэтому растения начинают чахнуть. Это знают все садоводы-огородники.

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Не стоит ждать, что вредные насекомые исчезнут сами. Этого не произойдет. Паразиты никуда не денутся, пока на вашем участке есть хотя бы один целый листочек.

Избавиться от насекомых можно с помощью специальных препаратов. Но опытные дачники рекомендуют отказаться от химикатов в пользу менее агрессивных средств.

Чтобы решить наболевший вопрос, нужно смешать стакан растительного масла с одним литром воды и добавить в состав четыре большие ложки хозяйственного мыла.

Далее жидкость следует перелить в емкость с пульверизатором и опрыскать ею каждое растение. Насекомое не перенесет такой обработки. Из-за масляной пленки оно не сможет дышать. Тля исчезнет меньше чем через час.

Источник: tut-news.ru