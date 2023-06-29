Как обрезать пионы после цветения, чтобы они были пышными на следующий год — ошибаются 50%

Многие цветоводы спешат обрезать пионы сразу после цветения. И это правильно. Но есть некоторые тонкости, о которых знает далеко не каждый начинающий садовник.

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Например, некоторые любители пионов стараются отхватить ветки чуть ли не под самый корешок. Хотя на этом этапе нужно удалять только увядшие цветы.

Это важный момент, так как за счет листьев растение запасается питательными веществами на будущий сезон. Если избавиться от зелени слишком рано, то о пышной клумбе можно забыть.

Полностью отсекать побеги нужно после первых заморозков. У травянистых пионов убирают всю надземную часть, оставляя не более 3 сантиметров стебля. А вот древовидные сорта трогать нельзя. Им показана только санитарная обработка, которую следует проводить весной.

Источник: ogorod.ru