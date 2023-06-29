Закопайте это у грядок с помидорами: овощи попрут как бешеные — больше 7 килограммов с куста

Помидоры нужно регулярно удобрять. Иначе они вырастут мелкими, водянистыми и кислыми. Многие дачники используют для этого минеральные комплексы, которые продаются в магазинах. А самые хитрые огородники не тратят на подкормку ни одного рубля. Ведь все необходимое можно найти на своем участке.

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Чтобы томаты уродились крупными и мясистыми, следует закопать возле овощных кустов свекольную ботву. Делать это нужно сразу после прореживания бордового корнеплода.

Фокус в том, что при разложении листья и стебли обеспечат помидорам дополнительное питание. Ведь свекольная ботва содержит в себе кучу разных элементов, включая бор, который необходим томатам для активного роста.

Источник: tut-news.ru