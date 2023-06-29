Узнали про средство из СССР: теперь за 10 минут отмываем даже самый застарелый нагар

Наверное, у каждой хозяйки есть сковороды и кастрюли с черным нагаром, который, казалось бы, отмыть невозможно. Вовсе нет! Советский метод легко удалит его с посуды.

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Возьмите большую металлическую емкость (таз или ведро), наполните водой, высыпьте в нее пачку соды и стакан жидкого хозяйственного мыла. Поставьте на огонь, дождитесь пока смесь закипит, опустите в нее сковороду.

Оставьте посуду вариться на среднем огне 1 час. Далее достаньте сковороду и просто ее промойте. Жуткий черный нагар сам стечет со стенок!

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».