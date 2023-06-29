Вылейте это под поникшие кусты огурцов, перцев и помидоров — мигом перестанут болеть

Если вы заметили, что некоторые кустики перцев, огурцов и помидоров поникли и начали желтеть, начинайте принимать срочные меры. Растения все еще можно спасти. Главное — не пускать ситуацию на самотек.

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Чтобы взбодрить проблемные посадки, нужно приготовить особый состав. Для этого вам потребуется растворить щепотку перманганата калия в 5 литрах воды. Затем в эту смесь нужно добавить стакан молока, 10 капель йода и большую ложку пищевой соды.

Хорошо перемешайте средство с помощью блендера и разбавьте его водой. На 200 миллилитров готового состава потребуется взять 5 литров жидкости.

Подкормку рекомендуется вносить методом опрыскивания по листу. Поникшие растения воспрянут после первого применения. Проводите такую процедуру 1 раз в месяц, и проблем с посадками больше не возникнет.

Источник: cpykami.ru