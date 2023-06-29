Не джинсы! Какая одежда в СССР была самой дефицитной - мечтали все модницы

В СССР практически не было модной одежды, которой уже на тот момент были переполнены полки мировых магазинов. Советские модницы мечтать не могли не только о джинсах, но и о сапогах-чулках.
Впервые такие сапоги представил на суд общественности известный модельер Ив Сен-Лоран. В 1963 году он выпустил очень высокие сапоги-чулки с лаковым голенищем.
Фото: Global Look Press
В СССР решили сделать похожие, но получилось совсем не то: сжатая кожа, невысокий каблук, а голенища обрезали до колена, цвет - исключительно черный. В итоге получилось то, что получилось.
Поэтому модницы мечтали о таких чулках, как на Западе: их делали еще и разноцветными.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».