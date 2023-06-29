Не джинсы! Какая одежда в СССР была самой дефицитной - мечтали все модницы

В СССР практически не было модной одежды, которой уже на тот момент были переполнены полки мировых магазинов. Советские модницы мечтать не могли не только о джинсах, но и о сапогах-чулках.

Впервые такие сапоги представил на суд общественности известный модельер Ив Сен-Лоран. В 1963 году он выпустил очень высокие сапоги-чулки с лаковым голенищем.