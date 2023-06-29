Жаль, раньше не знали: томаты растут без остановки — потратили 15 минут

Опрыскивание томатов янтарной кислотой творит чудеса с культурой. Янтарка входит в состав растительной клетки и участвует в создании многих важных биологических процессов.

Растения под ее влиянием начинают легко противостоять недугам и непогоде, начинают активно плодоносить. Вносить удобрение нужно в период цветения культуры.

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Смешайте 1 литр воды с 1 таблеткой янтарной кислоты. Готовым раствором обработайте все цветущие кусты томатов.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»