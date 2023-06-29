Универсальный березовый спаситель: опрыскиваем от тли, муравьев, колорадского жука — дохнут все махом

Обычный березовый деготь, который продается в каждой аптеке рублей за 45–100 (в зависимости от объема) может спасти ваши посадки от целого списка вредителей.

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Он эффективен в борьбе против тли, колорадского жука, муравьев, паутинного клеща, морковной, капустной и луковой мух, медведок, блошек и других насекомых. Также запах дегтя не переносят кроты.

Возьмите 10–15 г березового дегтя, 50 г хозяйственного мыла (или дегтярного мыла), 10 л воды. Мыло натереть на крупной терке. Развести деготь и мыло в 10 литрах воды. Тщательно смешайте и используйте для опрыскивания зараженных растений при помощи пульверизатора.

Источник: дзен-канал «Волжский сад».