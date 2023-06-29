Чем полить картошку в начале июля, чтобы собрать огромный урожай — так делают в деревнях

Многие дачники пропускают подкормку картофеля, полагая, что растению достаточно того, что уже есть в земле. И это их большая ошибка, ведь всего одна процедура в июле поможет увеличить размер овощей в разы.

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Деревенские жители советуют вносить удобрение методом полива под корень. Делать это необходимо в момент, когда культура начинает наращивать массу клубней.

Для приготовления эффективного состава следует растворить 150 граммов сернокислого калия в 100 литрах отстоявшейся жидкости. В идеале для этих целей рекомендуется иметь запас дождевой воды.

Обязательно побалуйте картошку в середине лета, и она вас порадует качеством урожая осенью.

Источник: издание belnovosti.by