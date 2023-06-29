Если лейка душа заросла белым налетом: опустите в уксусный раствор — само растворится

Если лейка вашего душа вся заросла белым налетом минеральных отложений, не спешите ее очищать абразивными веществами или выбрасывать.

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Есть очень простой способ удаления известкового налета вообще без чистки. Бросьте в целый полиэтиленовый пакет столовую ложку соды, залейте двумя стаканами столового укуса.

Погрузите в состав лейку, затянув вокруг нее края пакета резинкой, веревкой, строительной стяжкой. Оставьте примерно на 30 минут до полного растворения налета. Далее промойте водой.

Источник: Telegram-канал «Горничная».