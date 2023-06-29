Не туалет и не кухня! Где в доме самое грязное место — микробы размножаются миллионами

Принято считать, что самое грязное место в доме — это туалет. Якобы на ободке унитаза живут тысячи бактерий, которые опасны для организма человека.

Да, это правда. Но ученые выяснили, что в ванне микробов больше в 60 раз! Главные из них — грамотрицательные и грамположительные палочки. Причем к антибиотикам у них уже есть иммунитет.

Поэтому ванну, как и туалет, надо мыть особенно тщательно. Если вы не хотите проблем со здоровьем.

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