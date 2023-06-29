Главный хит лета-2023: этот цвет маникюра подойдет к любому образу — смотрите фото

Летом, как правило, модницы спешат нанести на ногти яркое покрытие. Однако оно не всегда уместно. Например, популярный в этом сезоне желтый цвет не очень хорошо будет сочетаться с деловым костюмом.
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К счастью, есть достойная альтернатива кричащим оттенкам. Для тех, кому нужен универсальный маникюр, отлично подойдет жемчужное покрытие во всех его вариациях.
Жемчужный маникюр. Фото: freepik.com / devmaryna
Даже любительницы френча могут поэкспериментировать: достаточно добавить отблески на каждый ноготь, чтобы классическое покрытие заиграло новыми красками.
Источник: woman.ru