Как освежить вялую зелень: трюк с сахаром, который заставит листочки торчать и наливаться соком

Если ваша зелень после покупки немного увяла, не спешите ее выбрасывать. Укропу, петрушке, базилику и прочим растениям вполне можно вернуть былой свежий вид при помощи простого лайфхака.

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В небольшую банку или емкость влейте стакан воды комнатной температуры, добавьте столовую ложку сахара, столовую ложку уксуса. На стеблях зелени сделайте свежий срез, поставьте в баночку с раствором.

Через 1,5–2 часа вы увидите, как ваши петрушка и укроп посвежели.

Источник: Telegram-канал «Горничная».