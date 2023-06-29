В июле листья огурцов пожелтели — чем срочно надо подкормить растение

В июле у огурцов часто желтеют листья. А это значит, что растениям не хватает азота и магния. Чтобы спасти урожай, вам надо приготовить подкормку, которая напитает корни полезными веществами.

Разведите в пяти литрах воды один стакан золы. Дайте настояться. И полейте огурцы под корни. Листья сохнуть перестанут.

Также растениям может не хватать железа, тогда они плохо растут. В этом случае выручит «Феровита». Пользуйтесь. Согласно инструкции.

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