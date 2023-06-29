Доллар сравнялся в цене с евро: эпохальный рубеж, который выдержат не все

Еще в мае новости пестрели заголовками о том, что евро превысил 87 рублей. Тогда эта цифра казалась огромной.

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И вот эпохальный момент: нынешний курс доллара (от 29 июня) на Мосбирже сравнялся с бывшим курсом евро. На момент публикации стало известно, что американская валюта стала торговаться за 87,02 рубля, евро — за 95,02 рубля.

Эксперты считают, что в настоящий момент нет никаких причин у инвесторов отказываться от валюты США: котировки нефти низкие, геополитическая ситуация непростая, в России закончился налоговый период, рубль пока остается без поддержки извне.

Источник: rsute.ru.