Плюс одна фобия: почему на самом деле молния может ударить в человека

В Сети распространили видео, на котором видно, как в Краснодаре мужчину ударила молнию. От полученных травм он скончался на месте.

Ученые спорят: что же могло стать триггером? Почему молния ударила именно в этого человека. Все просто, дело в статике. Если человек наэлектризовался, то он может легко притянуть к себе молнию.

Например, это можно понять, бьют вас током предметы или нет. Становятся ли дыбом волосы, когда вы их расчесываете…

Если вы «электрический» человек, то приобретите средства, которые будут снимать напряжение. И тогда все будет хорошо.

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