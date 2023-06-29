Самый безвредный и бесплатный способ против тли: трюк с водой — поразительно просто

Использовать химикаты против тли в огороде стоит в самую последнюю очередь, ведь все вещества с растений попадают и в организм человека.

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Агроном Людмила Шубина и вовсе посоветовала бороться с тлей обычной водой. Дешевле и проще метода, пожалуй, не существует.

Все, что требуется, это направлять мощную струю воды на пораженные растения, все насекомые посыплются градом. Правда тут нужно помнить, что назад на растения тлю могут затащить муравьи. Так что не забудьте вокруг рассыпать соду, от которой эти насекомые дохнут.

Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск».