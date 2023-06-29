Сделали «шипучку» из соды и уксуса — унитаз больше чистить не нужно: сам моется до блеска

Унитаз до и после обработки. Фото: соцсети

Это невероятно простой способ избавит вас от неприятной работы.

Наверное, нет таких людей, которые бы обожали начищать унитаз, особенно, когда на его поверхности образуется мочевой камень или известковый налет.

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На самом деле без этой неприятной работы можно с легкостью обойтись, приготовив простую «шипучку» из соды и уксуса. Вещества начнут пениться и сами вытолкнут всю грязь и наслоения.

Всыпьте в унитаз 50 — 60 граммов пищевой соды, влейте стакан (200 граммов) 9-процентного уксуса. Смесь начнет пениться, «кипеть». Распределите состав по загрязнениям.

Если оставить его на ночь, вам останется лишь слегка пройтись по стеночкам ершиком и смыть. Результатом точно будете довольны!

Источник: дзен-канал «Я из Сибири!»

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