Все делают это неправильно: как на самом деле выводят тлю и муравьев борной кислотой за 25 рублей

Далеко не все садоводы знают, что начинать борьбу с тлей нужно не с приготовления отравы для вредителей. В первую очередь необходимо извести муравьев, которые притаскивают их на участки и потом разводят их.

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Против муравьев хорошо действует порошок борной кислоты, который стоит в аптеках рублей 25. Рассыпать его по муравейникам бесполезно, насекомые не захотят ее есть просто так.

Необходимо приготовить для мурашей специальную приманку с вареньем, вот с ним они налопаются отравы моментально.

Возьмите 100 граммов любого варенья для приманки (можно использовать перебродившее, старое или остатки), положите в него 1 чайную ложку борной кислоты. Разлейте в маленькие тары (например, в крышечки от бутылок), расставьте у муравейников. Скоро вы их не увидите, а потом пропадет и тля.

Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»