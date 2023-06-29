Объявлен курс доллара на 4 июля: у «американца» появится триггер — новые цифры

После «черной субботы» курс рубля начал медленно восстанавливаться. Причем экономические аналитики уверены, что дальше будет только лучше. У «американца», по их мнению, появится триггер, который снизит его цену на мировом рынке.
«На рубль в июле будут влиять налоговые выплаты компаний-экспортеров, цены на нефть, а также денежно-кредитная политика ФРС США, которая все грозит очередным ужесточением», — заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
По мнению экспертов, уже 4 июля, доллар будет стоит 80 рублей — то есть упадет сразу на несколько позиций.
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