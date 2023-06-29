Посадите эти растения до 5 июля - в сентябре получите шикарный урожай

До середины лета спокойно можно сажать некоторые растения и богатый урожай осенью вам будет обеспечен. По словам опытных садоводов, до 5 июля можно посадить на огороде помидорные пасынки, старую картошку, редиску и редьку.

Можно и морковь, но тогда вам надо будет выбрать сорта, которые точно дозреют до сентября.

Лук! Но сажаем на перо. А по соседству можно расположить свеклу - овощ тоже успеет дозреть до середины сентября.

Главное, правильно ухаживайте за своим огородом - поливайте вовремя и удобряйте.

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