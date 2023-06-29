Смешали хозяйственное мыло и соду — помидоры и капуста тут же пошли в рост

Если ваш огород заполонила тля, то с ней надо обязательно бороться. Иначе есть риск, что вредители уничтожат ваш урожай. Особенно любят насекомые листья помидоров и капусты.

Смешайте в отдельной емкости около 40 г мыла, добавьте ложку кальцинированной соды и залейте все это одним литром воды. Пусть раствор настоится.

Затем опрыскайте полученной смесью растения. После процедуры возьмите тряпочку и уберите ей оставшихся на листьях вредителей.

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