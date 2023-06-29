Экономист Вавилов раскрыл, когда выгоднее всего покупать доллары летом: счет идет на дни

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Вавилов отметил, что падения доллара летом не стоит ждать — он продолжит укрепляться в коридоре 85–90 рублей. Однако есть периоды в календаре, когда появляются некие «окошки» и ценник на иностранные деньги становится приятнее.

«Покупки будут обоснованы как в настоящий момент, так и в периоды налоговых платежей, которые происходят в двадцатых числах каждого месяца», — объяснил эксперт.

Это связано с тем, что в указанные периоды российские экспортеры продают больше валюты, чтобы оплатить налоги в отечественную казну в рублях. И рубль на некоторое время из-за этого спроса укрепляется, но ненадолго: «Как только пройдет налоговый период — рубль начнет дешеветь по отношению к доллару, евро и юаню».

По материалам сайта rg.ru