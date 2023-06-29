Готовим мощную «болтушку», чтобы огурцы никогда не болели: растут так, что все завидуют — проверенный метод

Сывороточно-йодный раствор решает целый ряд проблем, которые возникают при выращивании огурцов. Чаще всего эта культура страдает от грибковых заболеваний. Эта подкормка вмиг оздоровит растения, даст мощный стимул для плодоношения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Берем 9 литров теплой воды, смешиваем с 1 литром свежей молочной сыворотки. Добавляем 40 капель 5%-ной спиртовой настойки йода.
Опрыскиваем данным составом огурцы, когда нет солнца. Сильнее всего обрабатываем область прикорневой шейки, которая считается у культуры проблемной.
Источник: дзен-канал «Зеленые истории».