Огурцы желтеть раньше времени не будут: хитрый и необычный способ спасти урожай

Многие дачники сталкиваются с ранним пожелтением листвы у огурцов. Неприятность чревата тем, что плодоносить овощи перестают быстро. Причем, такое происходит часто и в самом, казалось бы, начале сезона.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

И даже опытные дачники не сразу определят, в чем причина. А их может быть несколько – и нехватка питания, и вредители, и недостаток полива. Меж тем, есть народное средство, которое применяют в таких случаях.

Речь идет о растворе молока и йода. Он – своего рода профилактика от преждевременного пожелтения. Начинать ее лучше как можно скорее – и тогда урожай цел, и нервы. На 10 литров воды берут 1 л молока и 30 капель йода, все перемешивают – и на грядку.

По материалам сайта Belnovosti