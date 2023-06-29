Через два дня тля пропала на 100%: опробовали народный раствор с двумя ложками зубной пасты

Народный состав на основе зубной пасты и уксуса избавит вас сразу от двух вредителей в огороде: муравьев и тли. Многие садоводы уже опробовали данный метод в деле и пришли в восторг от результата. Люди пишут, что уже через два дня насекомые пропадают с участка.