Через два дня тля пропала на 100%: опробовали народный раствор с двумя ложками зубной пасты

Тля. Фото: соцсети

Этот состав может сделать даже начинающий садовод.

Народный состав на основе зубной пасты и уксуса избавит вас сразу от двух вредителей в огороде: муравьев и тли. Многие садоводы уже опробовали данный метод в деле и пришли в восторг от результата. Люди пишут, что уже через два дня насекомые пропадают с участка.

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Берем 2 столовые ложки зубной пасты, 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку яблочного уксуса. Смешиваем.

Потом 1 литр получившегося концентрата растворяем в 1 литре воды. Опрыскиваем этим раствором места скопления вредителей.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».

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