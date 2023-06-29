Курс доллара трижды поднялся за день: оказано давление со стороны — лучше не будет

Накануне, 28 июня, доллар трижды поднялся в своем курсе на торгах Мосбиржи.

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К закрытию американская валюта пришла с цифрой выше 86 рублей. Евро тоже не собирается сбавлять обороты и завершил биржевой день показателем больше, чем 94 рубля.

Точные цифры: доллар — 86,37 рубля, евро — 94,3 рубля.

Юрий Кравченко, финансовый аналитик из ИК «Велес Капитал», обратил внимание, что в день уплаты основных налогов рубль не получал поддержки, он весь день терял позиции и заметно приблизился к минимумам, достигнутым в начале текущей недели.

«Основная часть валютной выручки для налогов, по всей видимости, была реализована заранее, поэтому рубль сразу ощутил давление без предложения валюты со стороны экспортеров», — сказал Кравченко.

Источник: 1prime.ru