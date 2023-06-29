Делаем один раз в месяц с морковью: растет роскошно, мухи нет

Отлично подкормить морковь и избавиться от морковной мухи можно при помощи недорогого набора. Запаситесь борной кислотой, марганцовкой и красным перцем.
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Для раствора, который увеличит урожайность моркови, разведите 10 граммов борной кислоты в горячей воде. Отдельно сделайте крепкий раствор марганцовки. Готовые составы растворите в 10 литрах воды и полейте морковь. Подкармливайте так всего раз в месяц. Перед началом процесса хорошенько полейте морковные грядки обычной водой.
Избавиться от морковной мухи поможет красный жгучий перец. Возьмите его одну столовую ложку, заварите кипятком и оставьте до полного остывания. Далее процедите и разведите в двух литрах воды.
Опрыскивайте этим составом морковку сразу после подкормки и тоже раз в месяц.