Делаем 1 раз в месяц с морковью: растет роскошно, мухи нет

Избавиться от морковной мухи поможет красный жгучий перец. Возьмите его 1 столовую ложку, заварите кипятком и оставьте до полного остывания. Далее процедите и разведите в 2 литрах воды.

Опрыскивайте этим составом морковку сразу после подкормки и тоже раз в месяц.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».