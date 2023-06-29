Что будет с долларом в июле: финансист Васильев заговорил про ослабление курса

Июнь принес немало потрясений, включая валютные колебания на российском рынке. Особенно шквалистыми оказались предпоследние выходные, когда в банковских обменниках за один доллар просили более ста рублей – и тут-то прогнозы некоторых аналитиков на трехзначный курс сбылись. Правда, продержалась такая цена на «зеленый» недолго.

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Сейчас многих волнует, что будет с долларом в июле. Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев успокаивает – во второй летний месяц «американец» едва ли принесет большие сюрпризы.

«В целом можно ожидать в июле плавное ослабление курса национальной валюты в пределах 5-6% и некоторую стабилизацию курса ближе к осени», - рассказал эксперт сайту rg.ru.

По словам Васильева, доллар будет торговаться в пределах 82-88 рублей.