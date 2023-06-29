Муравьев прогонит простой порошок - убегут и не вернутся: вот что нужно делать

Непрошеных гостей на огороде летом пруд пруди. Особенную опасность представляют те насекомые, которые наносят настоящий вред посадками и плодам. Среди нежелательных находятся и муравьи – они могут изрыть муравейником грядки так, что корни растений будут страдать, и урожай погибнет.

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В народе пользуется успехом способ, который помогает прогнать муравьев. Это пищевая сода. Ее нужно рассыпать в местах обитания насекомых, и они больше не побеспокоят.

По материалам сайта Belnovosti