Полчаса - и унитаз не узнать! Чем мудрые хозяйки моют туалет до блеска и без труда

Многие хозяйки тратят баснословные деньги на бытовую химию в надежде избавить себя от хлопот с унитазом. Чистка туалета – трудоемкое занятие, и часто действия нужно повторять по нескольку раз, так как с первой попытки налет, известь, мочевой камень не отстают.

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Есть народное средство без переплат, его обычно используют уже испробовавшие много других моющих растворов хозяйки. Нужно залить в унитаз 9%-ный уксус, а затем насыпать кальцинированную соду. Оставить «работать» на 20 минут, а потом пройтись ершиком. Полчаса времени – и унитаз заблестит.

По материалам Telegram-канала «Проверенные лайфхаки»