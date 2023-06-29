Морковка вымахает огромная, сладкая, если ее полить питательным средством: раскрываем секрет

Год на год не приходится, и урожай моркови может не радовать своим объемом, вкусом или размером. Но дачники приноровились и берут инициативу в свои руки. В ход идут секреты по подкормке.

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Так, в середине лета овощ нуждается в питательных веществах, которых ему может недоставать в почве. Отсюда и отсутствие сладости во вкусе. Поэтому в период плодоношения морковь обычно поливают борной кислотой и комплексом микроэлементов. А осенью, после сбора урожая, мудрые садоводы готовятся к следующему сезону и предусмотрительно закладывают в грунт суперфосфат.

По материалам сайта Izvmor