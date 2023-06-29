Помидоры в конце июня нуждаются в подкормке: чем полить, чтобы собирать с открытого грунта урожай ведрами

Какой дачник не мечтает о богатом урожае крупных и сладких помидоров? Ставя такую цель, садоводы понимают – придется как следует потрудиться, ведь ждать милостей от природы они давно отвыкли и взяли все в свои руки. К тому же, грядки на открытом грунте остро нуждаются в подкормке. И чтобы добиться бурого изобилия на ветках, вносят подкормки.

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Помидоры рекомендуется подкормить трижды за сезон «Пекацидом» и монофосфатом калия. Растворяют в 10 литрах воды 15 г монофосфата калия и 20 г «Пекацида» и поливают грядки. Также указанные средства можно добавлять сразу в бочку для полива – так будет еще проще. Кстати, перцы с огурцами тоже можно так удобрять - будут плодоносить богаче.

По материалам сайта Belnovosti