Тля в ужасе сбежит с огорода: смешайте мыло и соду - народное средство

Когда заводится тля на огороде, дачники бьют тревогу. И неспроста: из-за мелкого вредителя гибнет множество садовых культур. А ведь в них было вложено множество сил и времени. Так что же делать?

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В народе давно популярно средство с мылом. Оно эффективно выводит тлю с огорода, а готовится быстро. Нужно взять мыло и кальцинированную соду.

Разводятся ингредиенты в литре теплой воды. Требуется 40 гр мыла и 1 ложка кальцинированной соды. Все тщательно перемешивается и через пульверизатор наносится на ветки и листву, где обосновалась тля.

По материалам сайта Новый очаг