Завязь огурцов хилая – урожай под угрозой: что происходит на грядке и как спасти

На грядках с огурцами уже появились заветные плоды, и садоводы могут оценить результаты своего труда. Но бывает и так: кусты усыпаны завязью, но дальше цветения дело не идет. Или вовсе завязь не формируется. Это тревожный признак, потому что урожай под угрозой.

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Дело кроется в дефиците калия – это одна из основных причин плохой завязи. Крайне важно именно сейчас подпитать грядку. И используется для этого смесь азотных и калийных удобрений. Раз в две недели поливают аммиачной селитрой, которую разводят в 10 литрах воды объемом 20 гр. Либо карбамидом – идет 15 гр на 10 литров.

По материалам сайта Izvmor