Увеличат на 49 процентов: объявлено о небывалом повышении социальных выплат — суммы станут огромными

В Социальном фонде анонсировали небывалое повышение социальных выплат и пособий с 2024 года.
Некоторые пособия вырастут на целых 49 процентов. Индексация затронет пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до полутора лет, а также по беременности и родам.
Так, максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2024 году составит более 49 тысяч рублей в месяц, а в 2025 году — не менее 66 тысяч рублей.
«После объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде. Это влечет увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком — по нашим расчетам, на 49% в следующем году», - отметил глава Соцфонда РФ Сергей Чирков.
По материалам vnimanie.pro.