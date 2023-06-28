Увеличат на 49 процентов: объявлено о небывалом повышении социальных выплат — суммы станут огромными

В Социальном фонде анонсировали небывалое повышение социальных выплат и пособий с 2024 года.

Некоторые пособия вырастут на целых 49 процентов. Индексация затронет пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до полутора лет, а также по беременности и родам.

Так, максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2024 году составит более 49 тысяч рублей в месяц, а в 2025 году — не менее 66 тысяч рублей.

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