Завтра все может измениться: стал известен окончательный курс доллара — невозможно привыкнуть к этим цифрам

Рубль в эту среду, 28 июня, вновь снизился на валютных торгах. Рубль подешевел на фоне окончания налогового периода ко всем основным валютам.
Курс доллара к закрытию торгов вырос на 1,31 рубля, до 86,37 рубля, юань — на 11 копеек, до 11,9 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 94,3 рубля.
К таким цифрам привыкнуть невозможно. Но уже завтра все может измениться. Впрочем, пока ничего обнадеживающего финансисты не говорят.
По прогнозам, рубль продолжит дешеветь. И вряд ли начнет отыгрывать потери в ближайшее время.
По материалам 1prime.ru.