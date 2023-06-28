Завтра все может измениться: стал известен окончательный курс доллара — невозможно привыкнуть к этим цифрам

К таким цифрам привыкнуть невозможно. Но уже завтра все может измениться. Впрочем, пока ничего обнадеживающего финансисты не говорят.

По прогнозам, рубль продолжит дешеветь. И вряд ли начнет отыгрывать потери в ближайшее время.

По материалам 1prime.ru.