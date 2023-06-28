Решение уже принято: россиянки старше 63 лет, у которых есть дети, могут добиться увеличения пенсии почти вдвое

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Как известно, размер выплат разный, так как зависит от ряда нюансов. А в некоторых случаях пожилые граждане вправе требовать увеличения денежных выплат. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, в каком случае можно добиться перерасчета пенсии.
Многим пенсионерам, которые подозревают, что получают не полную сумму, помогают эксперты. Недавно за подобной консультацией обратилась одна из пенсионерок, проживающих в Новосибирске. Оказалось, что у нее есть право на более высокую пенсию.
Все дело оказалось в том, что можно включить в расчет более выгодные периоды стажа.
«К таким периодам относится время ухода за ребенком. Это время можно учесть при расчете пенсии взамен трудовой деятельности. Чаще всего это выгоднее и позволяет увеличить размер выплаты. С 2015 года специалисты сами выбирают более выгодный вариант для пенсионеров, но многие выходили на пенсию раньше, а потому для них выбор не всегда был очевиден», – пояснил специалист.
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В случае с обратившейся пенсионеркой, ее заявление помогло учесть периоды ухода сразу за двумя детьми. Выплаты выросли сразу более чем на 750 рублей в месяц, что дало годовую прибавку в размере более девяти тысяч рублей. А это уже большая сумма, которая может выручить, сообщает PRIMPRESS.