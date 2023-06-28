Подорожал на 20 процентов: озвучена ближайшая цель доллара — лучше не знать, что будет в июле

Финансовые аналитики уверяют, что лето не принесет никаких катастроф для рубля. Резких падений российской валюты пока не предвидится.

«За прошедшие 12 месяцев курс доллара к рублю вырос на 58 процентов, евро — на 59 процентов. С начала текущего года доллар подорожал на 20 процентов, а евро — на 26 процентов. Это связано с укреплением европейской валюты относительно «американца», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт привел цифры ближайшего курса доллара, которые лучше не видеть и не знать тем, кто не планирует покупать валюту. По крайней мере, в июле.