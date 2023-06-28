Новый закон: кому покинуть Россию уже не получится

В последнее время особенно сложно стало путешествовать туристам из России. Так как небо над Европой закрыто для отечественной авиации, добраться до многих стран можно лишь с пересадками. Куда-то стало сложно получить визу. Но некоторые россияне вообще не смогут покинуть страну. Установлен новый закон, по которому определенных лиц не выпустят за границу в 2023 году.
По данным издания News.ru, в аэропорту гражданина развернут в пяти случаях:
- Вам вручили повестку. Это касается не только ее получения лично в руки, но и в случае отправленного заказного письма или уведомления на «Госуслугах».
- Загранпаспорт стал недействительным по разным причинам.
- Долги и уголовное дело, в том числе и условный срок.
- Выезд с ребенком без согласия второго родителя.
- Доступ к гостайне.
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Теперь перед сбором чемоданов лучше убедиться, что в этом списке вас точно нет. Иначе поездка в аэропорт может оказаться бессмысленной.