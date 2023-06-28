Новый закон: кому покинуть Россию уже не получится

В последнее время особенно сложно стало путешествовать туристам из России. Так как небо над Европой закрыто для отечественной авиации, добраться до многих стран можно лишь с пересадками. Куда-то стало сложно получить визу. Но некоторые россияне вообще не смогут покинуть страну. Установлен новый закон, по которому определенных лиц не выпустят за границу в 2023 году.