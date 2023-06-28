Трехзначные цифры: аналитики назвали честный курс доллара в июле

Российская валюта в последние недели начала уступать в цене мировым валютам. Аналитики сходятся на том, что курс от 80 рублей за доллар комфортен для российского бюджета, а потому ждать цифр ниже этой не стоит даже в перспективе.
У многих есть опасения, что в ближайшие недели рубль может показать рекордно низкие значения. Доллар и евро будут оценивать в трехзначных цифрах.
Однако аналитики успокаивают: рубль падать продолжит, но вряд ли до таких катастрофических показателей. По крайней мере, в обозримой перспективе.
«Не стоит ждать трехзначных котировок доллара или евро в ближайшие недели», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам эксперта, ближайшая цель доллара — зона 89-90 рублей, для евро — 95–96 рублей.
По материалам 1prime.ru